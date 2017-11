EdF : Deschamps a réagi à la célébration de Fekir

Le sélectionneur des Bleus a fait preuve de diplomatie au moment d'évoquer la réaction du milieu offensif sur le cinquième but des Gones. "Ce n'était pas prémédité, c'est instinctif. Dans le contexte, ce n'est pas le geste approprié, mais c'est un être humain et je préfère retenir sa performance, ça me fait plaisir."