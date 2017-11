Italie : Ventura très confiant avant les barrages

Le sélectionneur de l'Italie est apparu très confiant avant la double confrontation contre les Suédois (match aller à Stockholm vendredi et retour le lundi 13 novembre à Milan). "C'est un moment important pour moi, pour ma carrière et pour les joueurs. En allant ou pas en Russie, ils peuvent ouvrir un cycle ou bien le fermer. Mais je n'envisage même pas l'idée de ne pas nous qualifier. On ira en Russie à coup sûr (...) J'ai retrouvé un groupe extraordinairement volontaire et motivé. Je suis serein parce que j'ai la disponibilité des joueurs et parce que l'Italie a toujours fait face dans ces situations de quitte ou double. Il suffit de voir les 65 000 billets qui ont déjà été vendus pour le match de San Siro", a lâché le coach de la Squadra Azzurra en conférence de presse.