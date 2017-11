EdF : Deschamps va faire tourner

"Je n'ai pas à trouver un onze, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle du mois de mai. Je sais ce qui fonctionne, je n'ai pas de chantiers prioritaires. Je vais avoir la possibilité de voir différentes associations et donner du temps de jeu au maximum de joueurs possible. (...) Je vais donner du temps de jeu à la très grande majorité des joueurs, un peu, beaucoup", a confié le sélectionneur des Bleus à Clairefontaine. Presnel Kimpembe (PSG) et Benjamin Pavard (Stuttgart) pourraient ainsi fêter leur première sélection en équipe de France.