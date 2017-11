OL : Aulas vole au secours de Fekir

D'après le président de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir ne doit pas être blâmé pour avoir simplement brandi son maillot devant l'un des kops stéphanois après le 5e but de la soirée. "Nabil n'a rien fait qui permet de justifier les manquements incroyables à la sécurité qui ont été mis en évidence à Geoffroy-Guichard. Il a subi des agressions pendant tout le match (...) Il y a aussi ce débordement des supporters qui pénètrent sur le terrain. Ce n'est pas le geste de Nabil qui le provoque, on le voit très bien sur des images que je me suis procurées (...) J'ai envie que Nabil soit le héros de notre match parce qu'il a été magnifique comme capitaine, formidable comme joueur. Si on n'a pas le droit de montrer son maillot quand on est fier d'avoir marqué deux buts et gagner un match à fort enjeu affectif... On ne doit pas montrer du doigt ce joueur qui a fait en son âme et conscience ce qui lui paraissait le mieux", a lâché le patron de l'actuel troisième de Ligue 1 sur OLTV.