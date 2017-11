Fair-play Financier : la somme que le PSG devra trouver cet hiver

La question porterait sur la définition des "parties liées". Depuis le changement de la réglementation du FPF, l'UEFA considère tout sponsor versant plus de 30 % des revenus en tant que une partie liée. La radio ajoute que le club parisien serait hors des clous à hauteur de 80 millions d'euros, ce qui ne devrait pas poser de problèmes cet hiver, alors que Lucas et Angel Di Maria sont notamment annoncés sur le départ.Par ailleurs, les dirigeants parisiens travailleraient d'arrache-pied pour augmenter toutes les sources de recette, notamment par le biais de sponsors non qataris et des droits TV.