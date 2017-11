Besiktas : il n'y a pas photo avec les fans du Real, juge Pepe

"Les fans de Besiktas sont très passionnés. Quand on entre sur le terrain, le bruit qui descend des tribunes me surprend toujours, a expliqué l'international portugais. Peut-être que les fans du Real Madrid ne vont pas aimer ce que je vais dire. Les gens disent qu'ils transmettent de l'enthousiasme, mais je ne le crois pas. Ce n'est pas la réalité. Les ambiances à Besiktas et Madrid sont très différentes. En Turquie, les gens aiment ce sport, ils ne pensent qu'au football, et après les matchs, on entend du bruit jusqu'au petit matin."