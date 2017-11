"J'ai vu et entendu tout ce qui a pu s'écrire et se dire. On en fait un peu une affaire d'État alors que la célébration, en elle-même, ce n'est pas grand-chose. En tout cas pour moi. Cela n'exprime en aucun cas de la méchanceté de ma part. Il n'y avait rien de prémédité dans ce geste. Sur le coup, j'ai décidé de célébrer mon doublé de cette façon. Après, il y a eu des conséquences et c'est regrettable. (...) Je reste sur la même position, je ne le regrette pas. Après, c'est vrai que si j'avais su tout ce que cela aurait engendré, même si je ne pouvais l'imaginer, je ne l'aurais pas fait. Mais le geste en soi, je ne le regrette pas", a-t-il notamment confié au quotidien.Il s'est remémoré l'entrée au vestiaire : "Au moment où je me retourne vers l'aire de jeu, je vois les supporters qui descendent et qui arrivent depuis le kop opposé. C'est là que je me dis qu'ils n'ont pas apprécié mon geste. Mais c'est malheureux de voir des supporters avoir ce comportement. Il n'y avait rien d'interdit dans ma célébration. Du moins, elle vaut un avertissement que l'arbitre m'a mis. Ça aurait dû s'arrêter là." Il déplore les critiques dont il est l'objet : "Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un d'humble, de posé. Je ne me prends pas pour un autre. Mais il y aura toujours des gens pour dire Fekir ceci ou Fekir cela. J'ai envie de vous dire que je m'en fous. Je suis quelqu'un de naturel, je ne calcule jamais."Enfin, le capitaine lyonnais a concédé que tous les membres de sa famille n'étaient pas de son avis : "Ma famille ? Cela ne les a pas touchés mais mon père m'a dit que j'aurais dû éviter cette célébration. Mais il était surtout content du résultat, comme tous les Lyonnais. Mon père, c'est comme moi et toute ma famille, nous sommes des gens simples. On a toujours fait attention à ne pas donner une mauvaise image de notre famille."