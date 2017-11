ASSE : Garcia déjà tenté par un départ ?

Selon L'Équipe, le technicien espagnol est notamment "sidéré par l'amateurisme et le manque de moyens d'un club au passé si glorieux" et "ne se gêne plus pour le faire savoir". Certains observateurs se demandent s'il ne prépare tout simplement pas sa sortie. Il ne souhaiterait en réalité pas se précipiter mais réfléchirait à partir "avant qu'il ne soit trop tard" et notamment avant que sa réputation "se trouve écornée". Pour rappel, il reste sept rencontres, avant la trêve hivernale.