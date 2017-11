Le PSG a sondé Mourinho, les explications de Fekir... Le Tour d'Europe de la presse

France

Espagne

Italie

Angleterre

L'Équipe revient largement sur les incidents qui sont survenus lors du match ASSE- OL , dimanche soir, publiant en particulier une interview de Nabil Fekir. Le journal évoque également l'importance qu'a prise Luiz Gustavo à l'OM ou la tentation du départ d'Oscar Garcia. Le Parisien relaie également les propos tenus par le capitaine lyonnais, qui lui a accordé un entretien. Enfin, France Football consacre un dossier sur les joueurs sous côtés de la Ligue 1 et décrypte la stratégie employée par Jean-Michel Aulas , avec ses entraîneurs.Marca livre les secrets de la nouvelle tunique de la Roja, laquelle rappelle le maillot utilisé lors du Mondial 1994. As en fait de même et évoque également la période difficile traversée par Karim Benzema . L'attaquant français n'a inscrit que 2 buts, depuis le début de la saison. Le Mundo Deportivo rapporte l'intérêt du Barça pour Matthijs de Ligt, jeune prodige de l' Ajax Amsterdam La Gazzetta dello Sport publie des articles consacrés à Andrea Pirlo , lequel a fait ses adieux, lundi. Le média italien relaie également le cri de bataille de Giampiero Ventura, le sélectionneur de la Squadra Azzurra. Tuttosport s'intéresse à la forme de Paulo Dybala , l'attaquant de la Juventus, et le Corriere dello Sport explique la tactique que pourrait employer l'équipe nationale italienne lors des barrages.Le Mirror commente les premiers pas de David Moyes à la tête de l'équipe de West Ham. Le tabloïd indique également la possible signature de Sam Allardyce à Everton. Le Telegraph explique pourquoi Michael Emenalo abandonne sa fonction de directeur technique de Chelsea . Le Sun rapporte quant à lui les discussions entamées par les représentants de Jose Mourinho avec les dirigeants du PSG.