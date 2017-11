OL : Aouar ne tarit pas d'éloges sur Genesio

"Bruno Genesio a joué un rôle très important dans mon évolution. C'est mon premier coach chez les professionnels, a-t-il expliqué au média. Il est très proche des joueurs, il discute beaucoup avec ceux qui jouent ou ceux qui jouent un peu moins sans faire de différence. Lorsque c'est un peu difficile, il n'hésite pas à venir, à demander ce qui ne va pas. C'est sa capacité à dialoguer de manière encourageante et toujours très réfléchie qui est extrêmement importante. Il y a le côté humain, il est très bon dans sa relation aux joueurs et puis il y a le côté technicien qui ressort aussi. Il m'a toujours dit ce qui n'allait pas et le résultat est là. Il met des choses en place et l'équipe joue bien."