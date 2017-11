OM : les supporters des Fanatics ont répondu aux attaques

"Le groupe n'a d'ordinaire pas vocation à s'exprimer ailleurs qu'en tribune, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser circuler ces informations fausses et diffamatoires", ont expliqué les fans marseillais. Ils ont notamment répondu au journaliste de Canal+ + : "M. Evra n'a jamais été la cible d'insultes racistes. Quiconque connaît un minimum le mouvement supporter marseillais ne sera pas dupe et comprendra à quel point cette accusation est absurde. Il est alors difficile de comprendre les intentions de Monsieur Ménès quand il se permet d'affirmer de telles âneries lors d'une émission à forte audience..."Les Fanatics ont condamné l'attitude de Patrice Evra, lequel "a tiré le ballon sur eux et leur a demandé de venir en découdre". Ils indiquent également qu'il ne s'agit pas de "pseudo-supporters" : "Ce sont des passionnés qui donnent de leur temps et de leur argent depuis des années, par amour pour leurs couleurs, et qui n'ont aucune autre volonté ou ambition que d'encourager l'Olympique de Marseille . Laisser penser qu'ils ont fait presque 40h de bus pour insulter un joueur est aussi stupide qu'infondé..." Aucune rencontre n'aurait eu lieu avec les dirigeants marseillais : "Il est donc tout aussi faux que le ton ait pu monter entre les deux parties..."Le groupe dénonce le comportement de Patrice Evra, qu'il accuse de les provoquer. Il affiche également "un soutien total et indéfectible" aux supporters impliqués dans l'envahissement du terrain, et s'estime victime d'une "campagne diffamatoire".