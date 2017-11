Nice : Seri pense avoir fait évoluer son jeu avec Favre

"J'ai beaucoup progressé en termes de régularité et sur le plan des courses, a-t-il certifié. Avant, je me contentais de ce que je faisais offensivement, j'étais moins rigoureux sur le plan défensif. Avec le coach Favre, j'ai progressé dans l'équilibre des deux. On ne peut pas progresser que dans un domaine. Je ne veux pas entendre de moi : “Il est bon mais...” Je ne veux plus de “mais”. Et je veux enchaîner avec une grande saison."