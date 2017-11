OL : Jallet vole au secours de Fekir

"Maintenant, on demande à des joueurs de rester maîtres d'eux sur le terrain quand il y a des choses qui ne font pas plaisir, quand il y a des décisions arbitrales qui ne sont pas en votre faveur, quand on reçoit des coups. Donc, on peut imaginer qu'on demande la même chose à des supporters quand on les chambre un petit peu. C'est une fausse polémique qui est en train de se monter. Moi, le geste que je retiens, c'est l'attentat qu'il a subi plus le fait qu'il a nargué le public. C'est vraiment de bonne guerre, c'est un derby. Il a ramassé tout le match, c'était peut-être une façon de dire 'vous m'en avez mis plein la tête mais je suis encore présent et j'ai répondu de la meilleure des manières sur le terrain'", a déclaré le défenseur de l'OGC Nice