OL : Aulas a dit à Genesio qu'il voulait remporter la Ligue Europa

"On a parlé très librement avec Bruno . La saison dernière, même si on a fini à la quatrième place et disputé les demi-finales de la Ligue Europa, avait été une contre-performance aux yeux de certains, a-t-il déclaré. C'était une performance quand même. Mais oui, cela avait été une saison difficile, et cet été, avec Bruno, nous avons évoqué cette exigence de revenir aux toutes premières places du championnat. Nous nous sommes dit aussi que la finale de la Ligue Europa à Lyon impliquait d'autres exigences, encore. J'ai dit à Bruno qu'il fallait avoir l'ambition de remporter une Coupe d'Europe, même si ce n'est pas parce qu'on se fixe un objectif qu'on est obligé de l'atteindre."