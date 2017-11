OL : Clerc compare Alouar à Tiago

"Il a beaucoup de qualités pour son âge et il s'inscrit dans la formation lyonnaise. Il est très intelligent dans le jeu, élégant et fort dans la passe. Il peut jouer sur le côté gauche comme dans le coeur du jeu. Il est en train d'exploser. Il me fait penser à Tiago , quand il jouait à Lyon, même s'il est un peu plus offensif", a-t-il affirmé au journal.