Quatre, plus précisément. La première mène à l'actuel coach intérimaire du club, David Unsworth, qui pourrait poursuivre sa mission. La seconde, à Sam Allardyce , sans club et qui ne souhaiterait pas s'engager uniquement jusqu'à la fin de la saison. La troisième à l'entraîneur de Watford, Marco Silva , qu'il sera difficile de déloger de son club, 9e de Premier League , en plein milieu de la saison. Et enfin, la dernière volonté, un peu farfelue, mène à Diego Simeone , l'Argentin de l'Atlético Madrid qui a resigné jusqu'en 2020.