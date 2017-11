Patrik Schik est arrivé cet été dans le club de la capitale italienne en provenance de la Sampdoria. Et le joueur de 21 ans dit vouloir aller plus haut : "J'espère pouvoir être transféré dans un club encore meilleur dans quelques années, où je serai encore mieux payé. C'est une motivation qui m'a toujours aidé. Où ? Je ne pense pas que je puisse aller beaucoup plus haut (que la Rome, ndlr). Mais il y a peut-être quelques clubs. Disons le Real Madrid , le FC Barcelone ou Manchester United ." Le Tchèque va donc peut-être travailler plus pour gagner plus.