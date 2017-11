D'après les informations du Télégramme et de 20 minutes, le nouveau président Olivier Létang a pris la décision de se séparer de l'ancien coach de Lorient, dont le contrat courait jusqu'en 2019. L'intérim sera assuré par Michel Troin et Landry Chauvin , le temps de trouver un successeur à l'homme de 62 ans, revenu en mai 2016 sur le banc des Rouge et Noir.