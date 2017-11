Juventus : Matuidi ne regrette pas son départ du PSG

"Pas du tout. Bien au contraire. Je suis très heureux ici car j'arrivais à un âge où j'avais besoin de vivre une expérience hors de mon pays. Atterrir à la Juventus Turin, ce n'est pas n'importe quoi", a déclaré le joueur de 30 ans. Au point d'envisager de terminer sa carrière dans le Piémont ? "Aujourd'hui, je suis heureux à Turin, dans ce grand club, et j'espère y rester de longues années. La vie est belle. Je suis en équipe de France et pour moi c'est un honneur de vivre ces moments-là à chaque fois, il ne faut rien galvauder. J'en profite car les années passent. On vieilli, les jeunes poussent et je travaille pour que la fin arrive le plus tard possible."