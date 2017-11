Ça se tend entre Neymar et Emery, l'appel du pied de Suarez à Coutinho... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe s'exprime sur le "fossé" entre Neymar et Unai Emery au PSG. L'attaquant brésilien "supporte de moins en moins" le technicien espagnol et "il ne s'en cache plus vraiment", malgré le début de saison très convaincant du club de la capitale.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui évoque le barrage aller du Mondial 2018 entre la Suède et l'Italie, vendredi soir. Dans le 3-5-2 de Giampiero Ventura, Simone Zaza serait le favori pour accompagner Ciro Immobile dans le onze de départ de la Nazionale. Eder Andrea Belotti et Lorenzo Insigne ont aussi leurs chances.Nos confrères du Mundo Deportivo ouvrent leurs colonnes à Luis Suarez. L'attaquant uruguayen du FC Barcelone reconnaît qu'il doit marquer plus de buts que depuis le début de saison. En parallèle, l'ancien artificier de Liverpool a ouvert la porte à la venue de Philippe Coutinho : "Il nous apporterait beaucoup."Pour terminer, le Daily Mail rapporte l'implication croissante de Roman Abramovitch dans le quotidien de Chelsea. Le propriétaire des Blues veut connaître la relation entre Antonio Conte et ses joueurs. Rappelons que le Russe s'était rendu la semaine dernière à l'entraînement du club londonien.