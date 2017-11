ASSE : Rocheteau vole au secours de Garcia

Pour le dirigeant forézien, le technicien espagnol ne prévoit pas de claquer la porte. "Je l'ai vu ce matin (hier). Il ne se trouve pas dans cette démarche. Oscar a été un grand joueur au Barça et, donc, un compétiteur. Il est très déçu, comme tous les Stéphanois. Il aurait pu le faire, mais non (présenter sa démission, ndlr). La direction est derrière lui. Il ne vit pas reclus avec ses trois adjoints, comme vous avez pu l'écrire. Après, bien sûr, ils sont souvent ensemble car ils sont étrangers. On lui fait confiance." Avant de préciser que "la majorité" des joueurs "adhère à sa manière d'entraîner."