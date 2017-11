Bayern : Kahn s'enflamme du retour de Heynckes

"Je pense que l'effet Heynckes, c'est-à-dire la signature de Jupp Heynckes en qualité d'entraîneur, a été très utile. L'équipe a remporté six ou sept matches consécutifs. Cela montre la qualité du Bayern Munich. Le timing pour jouer Dortmund était parfait car le Borussia est confronté à beaucoup de problèmes en ce moment, surtout sur le plan défensif, ce que le Bayern a utilisé à son avantage. Alors que Dortmund cherche toujours à perfectionner son jeu, à se mettre en forme et à trouver des automatismes avec son nouvel entraîneur, au Bayern Munich, la situation est différente. Jupp Heynckes connaît le club et a été accepté à 100 % dès le début", a indiqué la légende allemande à la presse.