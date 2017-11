"Je reconnais que ça n'a pas été simple. Même si c'est Barcelone, je ne veux pas être un joueur qu'on prend par défaut, a lancé le milieu ivoirien de Nice. Je sais de quoi je suis capable sur un terrain, je crois démontrer quelques qualités. Donc si on me choisit, je veux que ce soit un choix entier, que je sois une priorité, pas un joueur de complément. C'est pour cela que je me suis remis tout de suite la tête au foot. J'ai beaucoup rêvé de Barcelone mais le message du Barça a été clair."