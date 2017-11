Selon les informations du Daily Mirror, l'avant-centre monténégrin serait sur les tablettes de Southampton. Acheté durant le dernier marché estival par l' AS Monaco , l'ancien artificier de la Fiorentina et de Manchester City n'a marqué qu'un seul but en Ligue 1 et subit pour le moment la concurrence de Radamel Falcao et Keita Baldé