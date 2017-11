Angleterre : Shearer craint pour son cerveau

"Les résultats des examens sont plutôt angoissants. J'ai une mémoire effroyable, je ne sais pas si c'est parce que je n'écoute pas, mais j'ai vraiment une mémoire très faible, a-t-il expliqué au média. Quand vous devenez joueur de foot professionnel, vous vous attendez, plus tard dans votre vie, à avoir les problèmes de dos, genou ou cheville que je rencontre. Mais jamais je n'ai pensé que le football pouvait être lié à des maladies du cerveau, a-t-il ajouté. C'est pour ça que des recherches doivent être faites. (...) Pour chaque but que j'ai marqué de la tête, j'en ai réalisé mille à l'entraînement. Cela me met donc en danger s'il y a un lien."Plusieurs études ont révélé le risque des footballeurs de contracter une maladie liée au cerveau ou à la mémoire.