OL : Rothen comprend totalement Fekir

"Le truc débile c'est de dire qu'il doit pas le faire à 5-0. Mais quoi il doit pas le faire à 5-0 ! S'il le fait à 1-0 et que derrière ils prennent un but ou à 3-0 encore, mais à 5-0 le match il est fini. Je vous souhaite de connaître ce genre d'émotion et vous comprendrez, il est dans un état second. Il fait un match exceptionnel, il a marqué un doublé, c'est l'homme du match ! Et contre des gens qui l'ont insulté et conspué il fait une réponse exceptionnelle et logique. Il ne calcule pas le fait qu'il prend un jaune et qu'il sera suspendu, mais dans ce genre de match, tu ne calcules pas, il faut l'accepter", a lancé l'ancien joueur parisien.