"Je me dis que sans travail, on arrive à rien. Il faut de la persévérance, a-t-il expliqué. Je ne lâche jamais et je pense que c'est une qualité. Je suis conscient de mes qualités, je suis conscient de mes défauts. Je sais qu'il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire, c'est ce qui fait que je suis arrivé à ce niveau-là. Bien sûr, il faut un peu de talent mais sans le travail, on arrive à rien." L'international français ne pensait pas atteindre un tel niveau, au début de sa carrière : "Aujourd'hui, je mentirais si je disais qu'à Saint-Étienne, je me voyais déjà à ce niveau-là. J'ai progressé à force de travail. Avoir côtoyé de grands joueurs m'a beaucoup aidé à progresser, ça m'a fait énormément de bien. Mon passage au PSG m'a permis de m'étoffer à tous les niveaux."