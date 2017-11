"En fait, on parle beaucoup de nous trois mais le reste de l'équipe est important parce qu'ils font le travail nécessaire pour que nous puissions jouer vers l'avant, qu'on puisse être libre de faire ce qu'on veut, d'attaquer, de marquer... Je n'aime pas laisser de côté mes coéquipiers qui font partie de l'équipe. Ce n'est pas seulement Cavani, Neymar et Mbappé mais toute une équipe, du gardien de but aux attaquants et il ne faut pas parler que des attaquants", a affirmé l'ancien joueur de Naples