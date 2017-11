À LIRE | Rémi Garde nommé entraîneur-chef de l'Impact de Montréal >> https://t.co/Tbjad3zBB4



L'entraîneur tricolore de 51 ans a accepté de prendre les commandes de l'Impact de Montréal. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a paraphé un contrat de trois saisons avec la franchise canadienne. "Comme joueur, entraîneur-adjoint ou entraîneur-chef, il a brillé en démontrant ses qualités de leader et ses connaissances. Sa vision et son expérience, également au niveau du développement des jeunes, nous permettront aussi de continuer d'améliorer nos méthodes et processus de travail à l'Académie. C'est donc un nouveau départ à plusieurs niveaux", s'est félicité le président Joey Saputo.