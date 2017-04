Marc Bartra va bien !

Après avoir été opéré du bras droit suite à l'attaque du bus du Borussia Dortmund, Marc Bartra a donné de ses nouvelles sur son compte instagram, où on le voit tout sourire, et c'est tant mieux!



"Bonjour à tous ! Comme vous pouvez le voir je vais beaucoup mieux. Merci à tous pour votre soutien et vos messages. Toute ma force va vers mes coéquipiers, les supporters et les fans du BVB pour le match de ce soir."

