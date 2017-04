Replay : le 500e but de Messi avec le Barça

Lionel Messi a bien choisi son jour pour marquer encore plus son histoire d'amour avec le Barça... L'attaquant Argentin a en effet inscrit son 500e but avec le club Catalan dans un Clasico, dans les arrêtes de jeu et en offrant la victoire au siens face au Real Madrid...

Nouveaux Buzz !