Après son message de soutien à Zlatan, Batshuayi se fait troller sur twitter

En s'affichant avec le maillot de Zlatan Ibrahimovic sur son compte Twitter, Michy Batshuayi n'a pas eu la meilleure idée du jour... Même si sur le fond c'est louable, l'ancien Marseillais s'est évidemment fait troller sur Twitter par les supporters de Chelsea.



"#QuimporteLaCouleur Je souhaite un rapide et bon rétablissement à Zlatan Ibrahimovic. Connaissant le gars, ça devrait être un jeu d’enfant" a ainsi écrit le jeune joueur des Blues, mais le message est tout de même très mal passé du côté des fans londoniens. On a ainsi pu lire des tweets comme "efface ça, on ne t'a pas vu faire ça pour Zouma"... ambiance...





#NoMatterTheColor 🔵🔴 wishing @Ibra_official a speedy and perfect recovery. Knowing the guy, it should be a child's play 👊💪 #ZlatanFact pic.twitter.com/z4gbCFPrNy — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 23 avril 2017

Nouveaux Buzz !