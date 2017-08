Neymar vaut 44 400 000 pintes de bières !

Dimanche soir, le PSG se déplaçait à Guingamp pour une victoire finale 3 à 0 pour les parisiens. Mais l'événement était bien évidemment la titularisation de Neymar pour son premier match avec le club de la capitale. Côté Guingampais, bretons oblige, on s'est amusé à calculer le prix du transfert du brésilien en nombre de pintes de bières... et de demander une tourner au président du PSG par la même occasion. En effet, que représentent 15000 pintes à côté du transfert du joueur le plus cher de l'histoire ?

