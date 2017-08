FIFA 18 : la liste complète des stades !

EA Sports a dévoilé la liste des stades qui figureront dans FIFA 18. 4 nouveautés : Wanda Metropolitano (Atlético Madrid), StubHub Center (LA Galaxy), Kirklees Stadium (Huddersfield) et Amex Stadium (Brighton). Découvrez ci-dessous la liste complète des stades disponibles dans FIFA 18.



PREMIER LEAGUE



Anfield

Emirates Stadium

Goodison Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

Selhurst Park

London Stadium

Old Trafford

Liberty Stadium

King Power Stadium

Etihad Stadium

Vitality Stadium

Turf Moor

The Amex Stadium

Kirklees Stadium

Wembley Stadium



FOOTBALL LEAGUE ANGLAISE



Stadium of Light

KCOM Stadium

Carrow Road

Villa Park

Loftus Road

Fratton Park

Riverside Stadium



LIGUE 1 CONFORAMA



Parc des Princes

Orange Vélodrome



BUNDESLIGA



Allianz Arena

BORUSSIA-PARK

Veltins Arena

Olympiastadion

Volksparkstadion



CALCIO A



Allianz Stadium

San Siro

Stadio Olimpico



RESTE DU MONDE



Donbass Arena



EREDIVISIE



Amsterdam ArenA



MLS



BC Place Stadium

CenturyLink Field

StubHub Center



LALIGA SANTANDER



Wanda Metropolitano

Santiago Bernabéu



PRIMERA DIVISIÓN



El Monumental

La Bombonera



LIGA BANCOMER MX



Estadio Azteca



DAWRY JAMEEL



King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium



MEIJI YASUDA J1



Suita City Football Stadium



GÉNÉRIQUES



Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena d'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

Stade FIWC*

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion



*Stade disponible sur PS4 et Xbox One uniquement

Nouveaux Buzz !