Une faute d'orthographe sur le logo d'un club de Ligue 1 !

Non, vous ne rêvez pas, un club de Ligue 1 a débuté sa saison et commercialisé des maillots avec une faute d'orthographe sur son logo... Un des fournisseurs du MHSC a en effet fait une énorme boulette sur l'écusson du club en oubliant un "L" au nom de la

ville, Montpellier. Une situation qui n'amuse pas les supporters du club, mais qui fait bien rire les autres ! Le club a depuis communiqué officiellement et propose sur présentation de la tunique au MHSC STORE Odysseum ou au MHSC NIKE Centre-Ville :



- remplacer le logo

- échanger le maillot-

- rembourser le maillot







