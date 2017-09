Il perd son pari et descends les Champs-Elysées nu sur son scooter

Le 27 juillet dernier, un supporter du PSG lançait un pari qui à l'époque n'aurait jamais dû se réaliser. Qui en début de mercato croyait que le club de la capitale allait débourser 22 millions d'euros pour Neymar et 180 millions de plus pour Mbappé? Confiant, ce supporter a donc lâché cette phrase : "Si Neymar et Mbappé signent à Paris, je descends les Champs à poil sur mon scoot". Et Jonathan a tenu sa parole comme il l'a prouvé dans cette vidéo postée sur Youtube.





