ZAP Foot : Neymar prêt pour Halloween, Cazarre vs Ruffier, Douchez pète les plombs...

Neymar se prépare pour Halloween, la rencontre entre Cazarre et Ruffier, le show Dani Alvès, Ronaldo The Best et on a retrouvé le joueur le plus rapide du monde. Bonus : la plus belle arbitre de Pologne : Karolina Bojar... Bon zapping !





